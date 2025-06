Brocante du Comité de Jumelage Route de Montbeugny Yzeure 22 juin 2025 06:00

Brocante du Comité de Jumelage Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure Allier

Le comité de jumelage Yzeure-Kafountine organise sa brocante. Buvette et restauration sur place. Nous vous attendons nombreux !

Route de Montbeugny Parking Yzeurespace

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 33 58 32 jumelagekafountine@gmail.com

English :

The Yzeure-Kafountine twinning committee organizes its flea market. Refreshments and catering on site. We look forward to seeing you there!

German :

Das Partnerschaftskomitee Yzeure-Kafountine organisiert seinen Flohmarkt. Getränke und Essen vor Ort. Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Il comitato di gemellaggio Yzeure-Kafountine organizza il suo mercatino delle pulci. Ristoro e catering sul posto. Ci auguriamo di vedervi lì!

Espanol :

El comité de hermanamiento Yzeure-Kafountine organiza su mercadillo. Refrescos y catering in situ. ¡Le esperamos!

