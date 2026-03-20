Brocante du Comité des Fêtes Espace de Loisirs Amphélia Imphy

Brocante du Comité des Fêtes Champ des Peupliers Imphy 2026-06-14

Brocante du Comité des Fêtes Espace de Loisirs Amphélia Imphy dimanche 14 juin 2026.

Brocante du Comité des Fêtes

Espace de Loisirs Amphélia Champ des Peupliers Imphy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Brocante organisée toute la journée par le Comité des Fêtes.   .

Espace de Loisirs Amphélia Champ des Peupliers Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 76 67 

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English : Brocante du Comité des Fêtes

L’événement Brocante du Comité des Fêtes Imphy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais

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