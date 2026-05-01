Brocante du Comité des Fêtes Léogartien Place du 11 novembre Saint-Léger-des-Vignes
Brocante du Comité des Fêtes Léogartien Place du 11 novembre Saint-Léger-des-Vignes samedi 30 mai 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Brocante du Comité des Fêtes Léogartien
Place du 11 novembre Place du 11 Novembre Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 07:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Brocante toute la journée organisée par le Comité des Fêtes Léogartien.
Ouverture pour les exposants à partir de 7h00.
1€ le mètre
Restauration et buvette sur place .
Place du 11 novembre Place du 11 Novembre Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 54 76 75 91
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English : Brocante du Comité des Fêtes Léogartien
L’événement Brocante du Comité des Fêtes Léogartien Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Sud Nivernais
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