Brocante du comité des fêtes

Le bourg Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le bourg de Trevol.

Pour les exposants, réservation obligatoire avec bulletin d’inscription et règlement

.

Le bourg Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the village of Trevol.

For exhibitors, booking required with registration form and payment

L’événement Brocante du comité des fêtes Trévol a été mis à jour le 2026-03-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région