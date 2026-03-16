Brocante du comité des fêtes Trévol
Brocante du comité des fêtes Trévol dimanche 7 juin 2026.
Brocante du comité des fêtes
Le bourg Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le bourg de Trevol.
Pour les exposants, réservation obligatoire avec bulletin d’inscription et règlement
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Le bourg Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com
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English :
In the village of Trevol.
For exhibitors, booking required with registration form and payment
L’événement Brocante du comité des fêtes Trévol a été mis à jour le 2026-03-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région