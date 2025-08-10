Brocante du Mail Saint-Gildas Châteauroux

dimanche 10 août 2025.

Brocante du Mail Saint-Gildas

Avenue du Pont-Neuf Châteauroux Indre

Début : 2025-08-10 06:30:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-08-10

Brocante estivale de F. Hits radio au mail saint gildas !

Amateurs de bonnes affaires et de trésors cachés, préparez-vous pour un événement exceptionnel ! Pour la 6eme année consécutive, elle regroupe divers chineurs et produits.

Buvette et restauration sur place. .

Avenue du Pont-Neuf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 87 28 57 84

F. Hits radio summer flea market at mail saint gildas!

Sommerflohmarkt von F. Hits radio im mail saint gildas!

F. Colpisce il mercato delle pulci estivo della radio nella posta di saint gildas!

F. ¡Impacta el mercadillo de verano de la radio en el correo saint gildas!

L’événement Brocante du Mail Saint-Gildas Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Châteauroux Berry Tourisme