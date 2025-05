Brocante du patrimoine en Albret – Nérac, 31 mai 2025 09:00, Nérac.

Lot-et-Garonne

Brocante du patrimoine en Albret Place Saint-Nicolas et Place du Prieuré Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-31 09:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-05-31

Une grande brocante en Albret est proposée place Saint Nicolas et place du Prieuré. Une cinquantaine d’exposants proposeront des collections, antiquités, brocante ainsi que des expositions d’artistes et artisans d’arts, démonstrations.

Restauration sur place et animation musicale. .

