Informations pratiques

Nérac

Brocante du Patrimoine en Albret

Place Saint-Nicolas Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Brocante du Patrimoine en Albret à Nérac

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, rendez-vous à Nérac pour la Brocante du Patrimoine en Albret, de 9h à 18h, places Saint-Nicolas et du Prieuré.

Une cinquantaine d’exposants seront présents autour des collections, antiquités et objets de brocante. Le public pourra également découvrir une exposition d’artistes et artisans d’art, accompagnée de démonstrations.

Restauration sur place.

Informations : 06 08 34 23 13 ou 06 33 75 71 37. .

Place Saint-Nicolas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 23 13

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English : Brocante du Patrimoine en Albret

L’événement Brocante du Patrimoine en Albret Nérac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Albret