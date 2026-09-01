Brocante du Patrimoine en Albret Nérac
samedi 19 septembre 2026 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Brocante du Patrimoine en Albret
Place Saint-Nicolas Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Brocante du Patrimoine en Albret à Nérac
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, rendez-vous à Nérac pour la Brocante du Patrimoine en Albret, de 9h à 18h, places Saint-Nicolas et du Prieuré.
Une cinquantaine d’exposants seront présents autour des collections, antiquités et objets de brocante. Le public pourra également découvrir une exposition d’artistes et artisans d’art, accompagnée de démonstrations.
Restauration sur place.
Informations : 06 08 34 23 13 ou 06 33 75 71 37. .
Place Saint-Nicolas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 34 23 13
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English : Brocante du Patrimoine en Albret
L’événement Brocante du Patrimoine en Albret Nérac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT de l’Albret
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