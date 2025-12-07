Brocante du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Brocante du Pays d’Aix Aix-en-Provence dimanche 7 décembre 2025.

Brocante du Pays d’Aix

Dimanche 7 décembre 2025 de 6h à 19h. Places comtales (devant l’église de la Madeleine) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 06:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

A l’approche des fêtes de Noël, les antiquaires/brocanteurs d’Aix et Pays d’Aix sont présents pour vous aider à chiner des cadeaux originaux. Une marchandise ancienne, authentique et de qualité et un grand choix.

Venez dénicher le présent parfait parmi les tableaux, bibelots, l’argenterie, le linge mais aussi les bijoux, disques, BD, objets de curiosité et bien sur les jouets. .

Places comtales (devant l’église de la Madeleine) Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur syndicat.antiquaires.broc@gmail.com

English :

With Christmas just around the corner, Aix and Pays d’Aix’s antique and second-hand dealers are on hand to help you find original gifts. Authentic, high-quality antique merchandise and a wide choice.

German :

Da die Weihnachtsfeiertage bevorstehen, sind die Antiquitäten- und Trödelhändler von Aix und Pays d’Aix anwesend, um Ihnen bei der Suche nach originellen Geschenken zu helfen. Alte, authentische und qualitativ hochwertige Ware und eine große Auswahl.

Italiano :

Con il Natale alle porte, i commercianti di antiquariato e di seconda mano di Aix e del Pays d’Aix sono qui per aiutarvi a trovare regali originali. Merce antica, autentica e di qualità e un’ampia scelta.

Espanol :

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los anticuarios y comerciantes de segunda mano de Aix y el Pays d’Aix están aquí para ayudarle a encontrar regalos originales. Mercancías antiguas, auténticas y de calidad y una amplia selección.

L’événement Brocante du Pays d’Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence