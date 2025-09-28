Brocante du port Saint-Satur
Brocante du port Saint-Satur dimanche 28 septembre 2025.
Saint-Satur Cher
08:00:00
17:00:00
2025-09-28
Venez retrouver des objets uniques, pratiques au port de Saint Thibault ! Restauration et buvette sur place
Autour du port de plaisance de Saint Thibault à Saint Satur.
Restauration et buvette sur place .
Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86
English :
Come and find unique, practical items at the Saint Thibault harbour! Catering and refreshments on site
German :
Kommen Sie und finden Sie einzigartige, praktische Gegenstände im Hafen von Saint Thibault! Essen und Trinken vor Ort
Italiano :
Venite a scoprire oggetti unici e pratici nel porto di Saint Thibault! Catering e rinfreschi in loco
Espanol :
¡Venga y encuentre objetos únicos y prácticos en el puerto de Saint Thibault! Catering y refrescos in situ
