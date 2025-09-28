Brocante du port Saint-Satur

Brocante du port

Brocante du port Saint-Satur dimanche 28 septembre 2025.

Brocante du port

Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :
2025-09-28

Venez retrouver des objets uniques, pratiques au port de Saint Thibault ! Restauration et buvette sur place
Venez retrouver des objets uniques, pratiques !
Autour du port de plaisance de Saint Thibault à Saint Satur.
Restauration et buvette sur place   .

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 24 31 86 

English :

Come and find unique, practical items at the Saint Thibault harbour! Catering and refreshments on site

German :

Kommen Sie und finden Sie einzigartige, praktische Gegenstände im Hafen von Saint Thibault! Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Venite a scoprire oggetti unici e pratici nel porto di Saint Thibault! Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

¡Venga y encuentre objetos únicos y prácticos en el puerto de Saint Thibault! Catering y refrescos in situ

L’événement Brocante du port Saint-Satur a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois