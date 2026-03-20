Brocante du Rugby Place des Promenades Excideuil
Brocante du Rugby Place des Promenades Excideuil dimanche 2 août 2026.
Brocante du Rugby
Place des Promenades Allée André Maurois Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Restauration et buvette sur place, tombola à l’entrée au profit de l’école de rugby.
Vide-grenier/brocante organisé par le club de rugby d’Excideuil.
60 exposants maximum. Café+croissant offert à chaque exposant. Restauration sur place buvette, grillades, frites, glaces, tombola à l’entrée au profit de l’école de rugby. .
Place des Promenades Allée André Maurois Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 86 19 31
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English : Brocante du Rugby
Garage sale/brocante organised by the Excideuil rugby club.
L’événement Brocante du Rugby Excideuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère