Brocante du Rugby Place des Promenades Excideuil

Brocante du Rugby

Place des Promenades Allée André Maurois Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Restauration et buvette sur place, tombola à l’entrée au profit de l’école de rugby.

Vide-grenier/brocante organisé par le club de rugby d’Excideuil.

60 exposants maximum. Café+croissant offert à chaque exposant. Restauration sur place buvette, grillades, frites, glaces, tombola à l’entrée au profit de l’école de rugby. .

Place des Promenades Allée André Maurois Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 86 19 31

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English : Brocante du Rugby

Garage sale/brocante organised by the Excideuil rugby club.

L’événement Brocante du Rugby Excideuil a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère