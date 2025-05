Brocante du Val d’Auron – Bourges, 25 mai 2025 07:00, Bourges.

Cher

Brocante du Val d’Auron Esplanade Pierre Mendes France Bourges Cher

L’association ACCRO’VAL organise la 15ème édition de la brocante du Val d’Auron. Plus de 200 exposants sont attendus avec parmis eux des antiquaires et brocanteurs professionnels ou amateurs.

Parcourez les stands et dégottez des objets rares ou insolites. Profitez également des animations, attractions et manèges de la fête foraine qui complèteront cette journée. Une buvette et une restauration sera également sur place. .

Esplanade Pierre Mendes France

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 81 59 75

English :

The ACCRO’VAL association organizes the 15th edition of the Val d’Auron flea market. Over 200 exhibitors are expected, including professional and amateur antique and second-hand dealers.

German :

Der Verein ACCRO’VAL organisiert die 15. Ausgabe des Trödelmarkts im Val d’Auron. Mehr als 200 Aussteller werden erwartet, darunter professionelle und Amateur-Antiquitätenhändler und Trödler.

Italiano :

L’associazione ACCRO’VAL organizza la 15ª edizione del mercato delle pulci della Val d’Auron. Sono attesi oltre 200 espositori, tra cui antiquari e rigattieri professionisti e dilettanti.

Espanol :

La asociación ACCRO’VAL organiza la 15ª edición del mercadillo de Val d’Auron. Se esperan más de 200 expositores, entre anticuarios y vendedores de segunda mano profesionales y aficionados.

