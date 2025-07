Brocante du village de Berneuil Berneuil

Brocante du village de Berneuil Berneuil dimanche 10 août 2025.

Brocante du village de Berneuil

Le Bourg Berneuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Venez nombreux et profitez de la brocante du village de Berneuil. Seul ou accompagné, ce rendez-vous est le bon prétexte pour faire de bonnes affaires et sortir sous une journée ensoleillée.

.

Le Bourg Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 69 77

English : Brocante du village de Berneuil

Come and enjoy the flea market in the village of Berneuil. Alone or accompanied, this meeting is a good pretext to make good deals and to go out under a sunny day.

German : Brocante du village de Berneuil

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie den Flohmarkt im Dorf Berneuil. Ob allein oder in Begleitung, dieser Termin ist der richtige Vorwand, um Schnäppchen zu machen und an einem sonnigen Tag auszugehen.

Italiano : Brocante du village de Berneuil

Venite tutti a godervi il mercatino delle pulci nel villaggio di Berneuil. Da soli o in compagnia, è un’ottima occasione per fare qualche affare e uscire in una giornata di sole.

Espanol : Brocante du village de Berneuil

Vengan todos y disfruten del mercadillo del pueblo de Berneuil. Solo o con amigos, es una buena ocasión para comprar gangas y disfrutar de un día soleado.

L’événement Brocante du village de Berneuil Berneuil a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente