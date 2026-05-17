Brocante Dunet
Brocante Dunet dimanche 16 août 2026.
Dunet
Brocante
Place Jean Moulin Dunet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 07:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
La mairie organise sa brocante annuel dans le bourg.
La mairie organise son 4e brocante dans le bourg. Buvette et restauration sur place. .
Place Jean Moulin Dunet 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 72 83 fradet.arie-francoise@orange.fr
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English :
The Mairie organizes its annual garage sale in the village.
L’événement Brocante Dunet a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne