Dunet

Brocante

Place Jean Moulin Dunet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

La mairie organise sa brocante annuel dans le bourg.

La mairie organise son 4e brocante dans le bourg. Buvette et restauration sur place. .

Place Jean Moulin Dunet 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 72 83 fradet.arie-francoise@orange.fr

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English :

The Mairie organizes its annual garage sale in the village.

L’événement Brocante Dunet a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne