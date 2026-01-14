Brocante Éguzon-Chantôme
Brocante Éguzon-Chantôme dimanche 10 mai 2026.
Brocante
Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
2026-05-10
Brocante à l’école organisé par Part’Âge ton Pep’s’. .
Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 16 42 88 apepartagetonpeps@gmail.com
English :
Flea market at the school.
