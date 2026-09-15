Brocante en faveur du Téléthon Gannat
dimanche 4 octobre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Brocante en faveur du Téléthon
Champ de Foire Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
La Ville de Gannat organise une brocante en faveur du Téléthon ! Venez chiner tout en soutenant une belle cause. Restauration et buvette sur place. Inscription des exposants sur réservation.
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Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 68 25 71
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English :
The City of Gannat is organizing a flea market to benefit the Telethon! Come browse for bargains while supporting a great cause. Food and refreshments will be available on site. Exhibitors must register in advance.
L’événement Brocante en faveur du Téléthon Gannat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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