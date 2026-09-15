Informations pratiques

Gannat

Brocante en faveur du Téléthon

Champ de Foire Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

La Ville de Gannat organise une brocante en faveur du Téléthon ! Venez chiner tout en soutenant une belle cause. Restauration et buvette sur place. Inscription des exposants sur réservation.

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Champ de Foire Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 68 25 71

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English :

The City of Gannat is organizing a flea market to benefit the Telethon! Come browse for bargains while supporting a great cause. Food and refreshments will be available on site. Exhibitors must register in advance.

L’événement Brocante en faveur du Téléthon Gannat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule