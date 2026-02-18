Brocante Entraide et Solidarité

Grange aux dîmes Ouistreham Calvados

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Venez chiner vêtements, livres et décorations à petits prix, tout en soutenant une action solidaire.

Vêtements, livres, décorations…

Venez chiner de bonnes affaires et donner une seconde vie à de beaux objets !

Que vous soyez à la recherche d’une pépite ou simplement curieux, passez faire un tour chaque achat soutient une démarche d’entraide et de solidarité.

Une bonne action, de belles trouvailles, et un moment convivial garanti .

Grange aux dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

English : Brocante Entraide et Solidarité

Come and bargain-hunt for clothes, books and decorations at low prices, while supporting a charity initiative.

L’événement Brocante Entraide et Solidarité Ouistreham a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Caen la Mer