Brocante Entraide et Solidarité Ouistreham
Brocante Entraide et Solidarité
Grange aux dîmes Ouistreham Calvados
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Venez chiner vêtements, livres et décorations à petits prix, tout en soutenant une action solidaire.
Vêtements, livres, décorations…
Venez chiner de bonnes affaires et donner une seconde vie à de beaux objets !
Que vous soyez à la recherche d’une pépite ou simplement curieux, passez faire un tour chaque achat soutient une démarche d’entraide et de solidarité.
Une bonne action, de belles trouvailles, et un moment convivial garanti .
Grange aux dîmes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25
English : Brocante Entraide et Solidarité
Come and bargain-hunt for clothes, books and decorations at low prices, while supporting a charity initiative.
