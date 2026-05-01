Épizon

Brocante Epizon

Village d’Epizon Épizon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Venez chiner la bonne affaire ou participer à la brocante d’Epizon L’emplacement et les entrées visiteurs sont gratuits.

Sur place, retrouvez un manège pour enfants gratuit offert par la municipalité de 14h à18h.

Ainsi que restauration et buvette. Il y aura aussi une animation majorettes sur le temps de midi ! .

Village d’Epizon Épizon 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 73 00 93

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English :

L’événement Brocante Epizon Épizon a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Joinville