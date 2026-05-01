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Brocante Epizon Épizon

Brocante Epizon Épizon

Brocante Epizon Épizon jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Village d'Epizon

Ville : 52230 Épizon

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Épizon

Brocante Epizon

Village d’Epizon Épizon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Tout public
Venez chiner la bonne affaire ou participer à la brocante d’Epizon L’emplacement et les entrées visiteurs sont gratuits.
Sur place, retrouvez un manège pour enfants gratuit offert par la municipalité de 14h à18h.
Ainsi que restauration et buvette. Il y aura aussi une animation majorettes sur le temps de midi !   .

Village d’Epizon Épizon 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 73 00 93 

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English :

L’événement Brocante Epizon Épizon a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Joinville