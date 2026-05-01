Brocante Epizon Épizon
Brocante Epizon Épizon jeudi 14 mai 2026.
Épizon
Brocante Epizon
Village d’Epizon Épizon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Venez chiner la bonne affaire ou participer à la brocante d’Epizon L’emplacement et les entrées visiteurs sont gratuits.
Sur place, retrouvez un manège pour enfants gratuit offert par la municipalité de 14h à18h.
Ainsi que restauration et buvette. Il y aura aussi une animation majorettes sur le temps de midi ! .
Village d’Epizon Épizon 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 21 73 00 93
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English :
L’événement Brocante Epizon Épizon a été mis à jour le 2026-05-06 par Antenne de Joinville