Brocante estivale Paimpol
Brocante estivale Paimpol lundi 13 juillet 2026.
Paimpol
Brocante estivale
Place Gambetta Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Festival Paimpol Mon Amour a le plaisir d’organiser 2 brocantes réunissant brocanteurs, collectionneurs et passionnés de belles découvertes ! Vous êtes brocanteur professionnel, collectionneur ou particulier passionné ? Venez exposer vos trésors, partager votre passion et rencontrer un public nombreux dans une ambiance conviviale au cœur de Paimpol ! Objets anciens, collections, curiosités, livres, cartes postales, vinyles, jouets, mobilier, décoration… toutes les pépites ont leur place ! .
Place Gambetta Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 85 30
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English :
L’événement Brocante estivale Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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