Brocante et bourse aux jouets complexe Jean Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux

complexe Jean Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Brocante traditionnelle ouverte aux particuliers et aux professionnels associée à une bourse aux jouets.
complexe Jean Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 09 79 74 creuziercomitedesfetes@sfr.fr
English :
Traditional flea market open to individuals and professionals, combined with a toy market.
