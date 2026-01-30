Brocante et bourse aux jouets complexe Jean Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux

Brocante et bourse aux jouets

complexe Jean Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Allier

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

2026-09-27

Brocante traditionnelle ouverte aux particuliers et aux professionnels associée à une bourse aux jouets.

complexe Jean Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 09 79 74 creuziercomitedesfetes@sfr.fr

English :

Traditional flea market open to individuals and professionals, combined with a toy market.

