Informations pratiques

Dargnies

Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies

Emplacements :

Extérieur 1,50 € mètre

Intérieur 2,50 € la table

Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies

Emplacements :

Extérieur 1,50 € mètre

Intérieur 2,50 € la table .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 51 83 auroremaison@live.fr

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English :

Organized by the Dargnies Alumni Association

Seating:

Outdoors: 1.50 ? meters

Indoors: 2.50 ? per table

L’événement Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant Dargnies a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION LE TREPORT – MERS