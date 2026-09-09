Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant Dargnies
dimanche 4 octobre 2026 · Dargnies
Informations pratiques
Dargnies
Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies
Emplacements :
Extérieur 1,50 € mètre
Intérieur 2,50 € la table
Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies
Emplacements :
Extérieur 1,50 € mètre
Intérieur 2,50 € la table .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 51 83 auroremaison@live.fr
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English :
Organized by the Dargnies Alumni Association
Seating:
Outdoors: 1.50 ? meters
Indoors: 2.50 ? per table
L’événement Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant Dargnies a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION LE TREPORT – MERS
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