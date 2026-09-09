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AGENDA · Dargnies

Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant Dargnies

dimanche 4 octobre 2026 · Dargnies

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
80570 Dargnies
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Dargnies

Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies

Emplacements :
Extérieur 1,50 € mètre
Intérieur 2,50 € la table
Organisée par l’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies

Emplacements :
Extérieur 1,50 € mètre
Intérieur 2,50 € la table   .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 51 83  auroremaison@live.fr

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English :

Organized by the Dargnies Alumni Association

Seating:
Outdoors: 1.50 ? meters
Indoors: 2.50 ? per table

L’événement Brocante et bourse aux jouets et vêtements d’enfant Dargnies a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION LE TREPORT – MERS

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