Brocante et Bourses aux jouets Lignières-de-Touraine dimanche 2 novembre 2025.

Rue de Villandry Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Début : 2025-11-02 06:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

Comme chaque année, nous serions enchantés de vous accueillir lors de notre journée « Village en fête » qui aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à Lignieres de Touraine. Une brocante en extérieur et une bourse aux jouets/puériculture en intérieur, restauration sur place sucré et salé, des manèges pour enfants et de la bonne humeur ! N’hésitez plus, rejoignez -nous !

Merci de privilégier les mails, sms ou courrier. Si nous ne répondons pas au téléphone, laissez un message, nous vous contacterons. .

Rue de Villandry Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 01 24 47 assolignieres@hotmail.fr

English :

The Fête Villageoise de Lignières-de-Touraine is just around the corner!

We look forward to seeing many of you in shady, morale-boosting surroundings ????????

Program:

– 8am to 11am: cheering on the cyclists taking part in the Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley triathlon in the center of L

German :

Das Dorffest in Lignières-de-Touraine steht vor der Tür!

Wir erwarten Sie zahlreich in einem schattigen und für die Moral förderlichen Rahmen ????????

Auf dem Programm stehen:

– Von 8 bis 11 Uhr: Anfeuern der Radrennfahrer, die am Triathlon Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley teilnehmen, im

Italiano :

La Festa paesana di Lignières-de-Touraine è alle porte!

Ci auguriamo di vedervi numerosi, in una cornice ombrosa e morale ????????

In programma:

– Dalle 8 alle 11: tifo per i ciclisti che partecipano al triathlon Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley nel centro della città

Espanol :

La Fête Villageoise de Lignières-de-Touraine está a la vuelta de la esquina

Esperamos veros a muchos de vosotros en un entorno sombreado y lleno de moral ????????

En el programa:

– De 8:00 a 11:00: animar a los ciclistas participantes en el triatlón Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley en el

