Brocante et Bourses aux jouets Lignières-de-Touraine
Brocante et Bourses aux jouets Lignières-de-Touraine dimanche 2 novembre 2025.
Brocante et Bourses aux jouets
Rue de Villandry Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 06:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Comme chaque année, nous serions enchantés de vous accueillir lors de notre journée « Village en fête » qui aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à Lignieres de Touraine. Une brocante en extérieur et une bourse aux jouets/puériculture en intérieur, restauration sur place sucré et salé….
Comme chaque année, nous serions enchantés de vous accueillir lors de notre journée « Village en fête » qui aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à Lignieres de Touraine. Une brocante en extérieur et une bourse aux jouets/puériculture en intérieur, restauration sur place sucré et salé, des manèges pour enfants et de la bonne humeur ! N’hésitez plus, rejoignez -nous !
Merci de privilégier les mails, sms ou courrier. Si nous ne répondons pas au téléphone, laissez un message, nous vous contacterons. .
Rue de Villandry Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 01 24 47 assolignieres@hotmail.fr
English :
The Fête Villageoise de Lignières-de-Touraine is just around the corner!
We look forward to seeing many of you in shady, morale-boosting surroundings ????????
Program:
– 8am to 11am: cheering on the cyclists taking part in the Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley triathlon in the center of L
German :
Das Dorffest in Lignières-de-Touraine steht vor der Tür!
Wir erwarten Sie zahlreich in einem schattigen und für die Moral förderlichen Rahmen ????????
Auf dem Programm stehen:
– Von 8 bis 11 Uhr: Anfeuern der Radrennfahrer, die am Triathlon Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley teilnehmen, im
Italiano :
La Festa paesana di Lignières-de-Touraine è alle porte!
Ci auguriamo di vedervi numerosi, in una cornice ombrosa e morale ????????
In programma:
– Dalle 8 alle 11: tifo per i ciclisti che partecipano al triathlon Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley nel centro della città
Espanol :
La Fête Villageoise de Lignières-de-Touraine está a la vuelta de la esquina
Esperamos veros a muchos de vosotros en un entorno sombreado y lleno de moral ????????
En el programa:
– De 8:00 a 11:00: animar a los ciclistas participantes en el triatlón Ironman 70.3 Tours Métropole Loire Valley en el
L’événement Brocante et Bourses aux jouets Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2025-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme