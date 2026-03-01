Brocante et collectionneurs Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National

Brocante et collectionneurs

Salle Polyvalente Rue Joli Cœur Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Brocante multi collections

Venez chiner, dénicher des trésors et partager un moment convivial entre passionnés d’objets anciens et de collections. Rendez-vous pour une journée pleine de découvertes, bonnes affaires et surprises ! .

Salle Polyvalente Rue Joli Cœur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 31 17 39 framic71@orange.fr

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English : Brocante et collectionneurs

L’événement Brocante et collectionneurs Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-03-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II