Brocante et collectionneurs Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National
Brocante et collectionneurs Salle Polyvalente Saint-Gengoux-le-National dimanche 29 mars 2026.
Brocante et collectionneurs
Salle Polyvalente Rue Joli Cœur Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Brocante multi collections
Venez chiner, dénicher des trésors et partager un moment convivial entre passionnés d’objets anciens et de collections. Rendez-vous pour une journée pleine de découvertes, bonnes affaires et surprises ! .
Salle Polyvalente Rue Joli Cœur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 31 17 39 framic71@orange.fr
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English : Brocante et collectionneurs
L’événement Brocante et collectionneurs Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-03-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II