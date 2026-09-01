Brocante et Concert à l’église de Pomont Route d’Echauffour Cisai-Saint-Aubin

Informations pratiques

Cisai-Saint-Aubin

Brocante et Concert à l’église de Pomont

Route d’Echauffour Ham. de Posmont Cisai-Saint-Aubin Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez l’église de Pomont à Cisai-Saint-Aubin !

L’association des Amis de Pomont vous propose une journée vente de livres et brocante sur le site de l’église suivi d’un concert de Batucada à 18h, le samedi 26 septembre !

Venez nombreux pour partager ce moment ensemble et soutenir le chantier de reconstruction de l’église et du Presbytère !

Une buvette sera assurée par les Amis de Pomont. .

Route d’Echauffour Ham. de Posmont Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie joyeusesnormandie.villeajoie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante et Concert à l’église de Pomont

L’événement Brocante et Concert à l’église de Pomont Cisai-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault