Brocante et Concert à l’église de Pomont Route d’Echauffour Cisai-Saint-Aubin
samedi 26 septembre 2026 · Route d'Echauffour · Cisai-Saint-Aubin
Informations pratiques
Cisai-Saint-Aubin
Brocante et Concert à l’église de Pomont
Route d’Echauffour Ham. de Posmont Cisai-Saint-Aubin Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Découvrez l’église de Pomont à Cisai-Saint-Aubin !
L’association des Amis de Pomont vous propose une journée vente de livres et brocante sur le site de l’église suivi d’un concert de Batucada à 18h, le samedi 26 septembre !
Venez nombreux pour partager ce moment ensemble et soutenir le chantier de reconstruction de l’église et du Presbytère !
Une buvette sera assurée par les Amis de Pomont. .
Route d’Echauffour Ham. de Posmont Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie joyeusesnormandie.villeajoie@gmail.com
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English : Brocante et Concert à l’église de Pomont
L’événement Brocante et Concert à l’église de Pomont Cisai-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault