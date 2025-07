Brocante et concert de jazz Richelieu

Brocante et concert de jazz Richelieu samedi 16 août 2025.

Place du Marché et les Halles + Place Louis XIII (concert) Richelieu Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Samedi 2025-08-16

2025-08-16

Traditionnelle brocante de professionnels à Richelieu, avec en parallèle, à 11h, un concert de jazz par le groupe « Ça Trompe Énormément ».

Place du Marché et les Halles + Place Louis XIII (concert) Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13

English :

Traditional professional flea market in Richelieu, with a jazz concert by the group « Ça Trompe Énormément » at 11am.

German :

Traditioneller Flohmarkt von Fachleuten in Richelieu. Parallel dazu findet um 11 Uhr ein Jazzkonzert der Gruppe « Ça Trompe Énormément » statt.

Italiano :

Tradizionale mercatino delle pulci per professionisti a Richelieu, con concerto jazz del gruppo « Ça Trompe Énormément » alle 11.00.

Espanol :

El tradicional mercadillo de los profesionales en Richelieu, con un concierto de jazz del grupo « Ça Trompe Énormément » a las 11h.

L’événement Brocante et concert de jazz Richelieu a été mis à jour le 2025-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme