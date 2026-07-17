Informations pratiques

Dizy-le-Gros

Brocante et concours de pétanque

Dizy-le-Gros Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association des parents d’élèves Les petits dizois organise une brocante et un concours de boules sur la place du village de Dizy le Gros. L’emplacement pour la brocante est gratuit à partir de 6h.

Les inscriptions pour le concours de pétanque se font à partir de 12h30 pour un début de jeu à 13h30. 12 euros par doublette. L’intégralité des mises d’inscription sera reversée +100 euros sur une base de 40 équipes.

Buvette et restauration sur place. Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis.

L’association des parents d’élèves Les petits dizois organise une brocante et un concours de boules sur la place du village de Dizy le Gros. L’emplacement pour la brocante est gratuit à partir de 6h.

Les inscriptions pour le concours de pétanque se font à partir de 12h30 pour un début de jeu à 13h30. 12 euros par doublette. L’intégralité des mises d’inscription sera reversée +100 euros sur une base de 40 équipes.

Buvette et restauration sur place. Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Dizy-le-Gros 02340 Aisne Hauts-de-France +33 6 46 72 39 37

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English :

The parents’ association Les petits dizois is organizing a flea market and a pétanque tournament in the village square of Dizy le Gros. Stalls for the flea market are free starting at 6 a.m.

Registration for the pétanque tournament begins at 12:30 p.m., with play starting at 1:30 p.m. The entry fee is 12 euros per pair. All entry fees will be donated, plus 100 euros, based on 40 teams.

Refreshments and food will be available on site. Come one, come all to enjoy a fun time with family or friends.

L’événement Brocante et concours de pétanque Dizy-le-Gros a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache