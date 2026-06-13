Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville Pagny-la-Ville mardi 14 juillet 2026.

Pagny-la-Ville

Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville

Bords de Saone Pagny La Ville Pagny-la-Ville Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La mairie de Pagny la ville organise un vide grenier, brocante le 14 juillet de 7 h a 18 h avec buvette, buffet, et gaufre (2€ mètre)

Inscription recommandée, places limitées .

Bords de Saone Pagny La Ville Pagny-la-Ville 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 04 72 cecile.nichelini@orange.fr

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English : Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville

L’événement Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville Pagny-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Rives de Saône