Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville Pagny-la-Ville
Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville Pagny-la-Ville mardi 14 juillet 2026.
Pagny-la-Ville
Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville
Bords de Saone Pagny La Ville Pagny-la-Ville Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La mairie de Pagny la ville organise un vide grenier, brocante le 14 juillet de 7 h a 18 h avec buvette, buffet, et gaufre (2€ mètre)
Inscription recommandée, places limitées .
Bords de Saone Pagny La Ville Pagny-la-Ville 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 04 72 cecile.nichelini@orange.fr
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English : Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville
L’événement Brocante et Course Colors RUN le 14 Juillet à Pagny la ville Pagny-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Rives de Saône