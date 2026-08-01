Brocante et exposition d’Artistes Poursay-Garnaud
dimanche 23 août 2026 · Poursay-Garnaud
Informations pratiques
Poursay-Garnaud
Brocante et exposition d’Artistes
Salle des fêtes Poursay-Garnaud Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Amateurs de belles trouvailles, passionnés d’objets anciens ou simples curieux, la brocante vous ouvre ses allées pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !
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Salle des fêtes Poursay-Garnaud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 56 10
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English :
Whether you’re a lover of beautiful finds, an antique enthusiast or simply curious, the brocante opens its aisles to you for a day of conviviality and discovery!
L’événement Brocante et exposition d’Artistes Poursay-Garnaud a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge