Informations pratiques

Poursay-Garnaud

Brocante et exposition d’Artistes

Salle des fêtes Poursay-Garnaud Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Amateurs de belles trouvailles, passionnés d’objets anciens ou simples curieux, la brocante vous ouvre ses allées pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte !

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Salle des fêtes Poursay-Garnaud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 56 10

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English :

Whether you’re a lover of beautiful finds, an antique enthusiast or simply curious, the brocante opens its aisles to you for a day of conviviality and discovery!

L’événement Brocante et exposition d’Artistes Poursay-Garnaud a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge