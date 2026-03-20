Brocante et exposition de vieilles voitures

Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Brocante et exposition de vieilles voitures

Organisé par Carpe Nord 72

De 8h à 18h .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 40 58 84

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English :

L’événement Brocante et exposition de vieilles voitures Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Sillé-Le-Guillaume