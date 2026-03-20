Brocante et exposition de vieilles voitures Mézières-sous-Lavardin
Brocante et exposition de vieilles voitures Mézières-sous-Lavardin dimanche 19 avril 2026.
Brocante et exposition de vieilles voitures
Mézières-sous-Lavardin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Brocante et exposition de vieilles voitures
Organisé par Carpe Nord 72
De 8h à 18h .
Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 40 58 84
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English :
L’événement Brocante et exposition de vieilles voitures Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Sillé-Le-Guillaume