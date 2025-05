Brocante et fête de village – Neuillay-les-Bois, 1 juin 2025 08:00, Neuillay-les-Bois.

Indre

Brocante et fête de village Le Bourg Neuillay-les-Bois Indre

Brocante toute la journée. Au programme: Fête foraine, maquillage enfants, JustinPeudo Animateur de rue, La Band’ananas .

Le Bourg

Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 17 64 04

English :

Flea market all day, with animations and fair, organized by the festival committee.

German :

Trödelmarkt den ganzen Tag über, mit Animationen und Rummelplatz, organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Mercatino delle pulci per tutto il giorno, con animazione e luna park, organizzato dal comitato della festa.

Espanol :

Mercadillo durante todo el día, con animación y parque de atracciones, organizado por la comisión de fiestas.

