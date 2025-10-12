Brocante et Fête des Citrouilles Continvoir

Brocante et Fête des Citrouilles Continvoir dimanche 12 octobre 2025.

Centre-ville Continvoir Indre-et-Loire

Brocante et Fête des Citrouilles à Continvoir
Buvette et restauration sur place
Tombola
Structure gonflable
Animation…
Centre-ville Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 94 02 42  e.lodie.marchand@icloud.com

English :

Flea Market and Pumpkin Festival in Continvoir
Refreshments and catering on site
Tombola
Inflatable structure
Entertainment…

German :

Trödelmarkt und Kürbisfest in Continvoir
Getränke und Speisen vor Ort
Tombola
Aufblasbare Struktur
Animation …

Italiano :

Mercato delle pulci e festa della zucca a Continvoir
Rinfreschi e catering in loco
Lotteria
Struttura gonfiabile
Animazione

Espanol :

Mercadillo y fiesta de la calabaza en Continvoir
Refrescos y catering in situ
Rifa
Estructura hinchable
Entretenimiento

