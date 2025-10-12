Brocante et Fête des Citrouilles Continvoir
Brocante et Fête des Citrouilles Continvoir dimanche 12 octobre 2025.
Brocante et Fête des Citrouilles
Centre-ville Continvoir Indre-et-Loire
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Brocante et Fête des Citrouilles à Continvoir
Buvette et restauration sur place
Tombola
Structure gonflable
Animation… .
Centre-ville Continvoir 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 94 02 42 e.lodie.marchand@icloud.com
English :
Flea Market and Pumpkin Festival in Continvoir
Refreshments and catering on site
Tombola
Inflatable structure
Entertainment…
German :
Trödelmarkt und Kürbisfest in Continvoir
Getränke und Speisen vor Ort
Tombola
Aufblasbare Struktur
Animation …
Italiano :
Mercato delle pulci e festa della zucca a Continvoir
Rinfreschi e catering in loco
Lotteria
Struttura gonfiabile
Animazione
Espanol :
Mercadillo y fiesta de la calabaza en Continvoir
Refrescos y catering in situ
Rifa
Estructura hinchable
Entretenimiento
