Brocante et Fête du Centre Georges Brassens Creil 28 juin 2025 09:00

Oise

Brocante et Fête du Centre Georges Brassens 4 Rue John Kennedy Creil Oise

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

2025-06-28

Samedi 28 juin, venez chiner à la brocante du Centre Georges Brassens de 9h à 17h sur l’esplanande de la Fraternité. Nombreuses animation et restauration sur place

De nombreuses activités et animations se tiendront toute la journée pour la Fête du Centre:

Atelier « café repair’ et numérique responsable », déambulation musicale de la batucada Lezard Tape, scène ouverte, jeux et animations.

Restauration sur place.

Gratuit et en accès libre.

Pour les stands de la brocante, contactez le Centre Georges Brassens au 03 44 24 54 64 ou par mail contact@cgbcreil.com 0 .

4 Rue John Kennedy

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 54 64 contact@cgbcreil.com

English :

Saturday June 28, come and browse at the Centre Georges Brassens flea market from 9am to 5pm on the esplanande de la Fraternité. Plenty of entertainment and on-site catering

German :

Am Samstag, den 28. Juni, können Sie von 9 bis 17 Uhr auf dem Flohmarkt des Centre Georges Brassens auf der Esplanande de la Fraternité nach Schnäppchen stöbern. Zahlreiche Animationen und Verpflegung vor Ort

Italiano :

Sabato 28 giugno, venite a caccia di occasioni al mercato delle pulci del Centre Georges Brassens, dalle 9.00 alle 17.00, sull’esplanande de la Fraternité. Numerosi intrattenimenti e ristorazione in loco

Espanol :

El sábado 28 de junio, venga a buscar gangas al mercadillo del Centre Georges Brassens, de 9:00 a 17:00 h, en la explanada de la Fraternité. Numerosas animaciones y restauración in situ

