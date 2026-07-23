Informations pratiques

Rarécourt

Brocante et fête du four à pain

Rue de la Mairie Rarécourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Au cœur du village de Rarécourt, venez découvrir ou redécouvrir le vieux four à pain communal, remis en chauffe pour l’occasion. Tout au long de la journée, vous pourrez apprécier la cuisson traditionnelle du pain et déguster pains, brioches et pâtés lorrains, préparés dans le respect du savoir-faire local.

Vous profitez de la brocante, où chineurs, collectionneurs et promeneurs pourront partir à la recherche de bonnes affaires et d’objets insolites. Pour prolonger ce moment de convivialité, une buvette et un espace de restauration sont disponibles sur place.Tout public

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Rue de la Mairie Rarécourt 55120 Meuse Grand Est +33 7 50 06 66 07 comitedesfetesrarecourt@gmail.com

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English :

In the heart of the village of Rar%E9court, come discover or rediscover the old community bread oven, which has been fired up for the occasion. Throughout the day, you can watch traditional bread baking and sample breads, brioches, and Lorraine-style pastries, all prepared using local expertise.

You can also enjoy the flea market, where bargain hunters, collectors, and passersby can search for great deals and unique items. To extend this convivial experience, a refreshment stand and a dining area are available on site.

L’événement Brocante et fête du four à pain Rarécourt a été mis à jour le 2026-07-23 par OT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ARGONNE