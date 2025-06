Brocante et Fête du Village à Longfossé Longfossé 6 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Brocante et Fête du Village à Longfossé Longfossé Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

FÊTE DU VILLAGE À LONGFOSSÉ

De 8h à 17h

Centre du village

Venez chiner à la grande brocante et profiter d’une journée conviviale en famille ou entre amis !

Menu sur réservation avant le 2 juillet ne tardez pas !

Animation musicale tout au long de la journée

Trampolines et jeux anciens en bois pour petits et grands !

Une belle journée en perspective au cœur de notre village on vous attend nombreux ! .

Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 91 66 98

