Brocante et fête patronale Bettborn dimanche 21 septembre 2025.

Rue de Hellering Bettborn Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Bienvenue, au vide-greniers organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers de Bettborn du Val de Sarre ! Sur place vous trouverez également une buvette, de la restauration, grillades, café et gâteauxTout public

Rue de Hellering Bettborn 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 81 61

English :

Welcome to the garage sale organized by the Amicale des sapeurs pompiers de Bettborn du Val de Sarre! On site you’ll also find a refreshment bar, food, grills, coffee and cakes

German :

Willkommen, zum Flohmarkt, der von der Amicale des sapeurs pompiers de Bettborn du Val de Sarre organisiert wird! Vor Ort finden Sie auch einen Getränkestand, Essen, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen

Italiano :

Benvenuti al mercatino organizzato dall’Amicale des sapeurs pompiers de Bettborn du Val de Sarre! Sul posto troverete anche un punto di ristoro, cibo, grigliate, caffè e torte

Espanol :

Bienvenido al mercadillo organizado por la Amicale des sapeurs pompiers de Bettborn du Val de Sarre En el sitio también encontrará un puesto de refrescos, comida, parrillas, café y pasteles

