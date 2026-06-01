Brocante et marché à Zegerscappel Zegerscappel dimanche 14 juin 2026.

Zegerscappel

Brocante et marché à Zegerscappel

La Place Zegerscappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Brocante et marché à Zegerscappel devant l’église avec animations musicales.

Château gonflable gratuit pour les enfants.

Buvette et friterie sur place.

Brocante et marché à Zegerscappel devant l’église avec animations musicales.

Château gonflable gratuit pour les enfants.

Buvette et friterie sur place. .

La Place Zegerscappel 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 83 72 46 19

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English :

Flea market in Zegerscappel in front of the church with musical entertainment.

Free bouncy castle for children.

Refreshment bar and French fry shop on site.

L’événement Brocante et marché à Zegerscappel Zegerscappel a été mis à jour le 2026-06-09 par Terre de Flandre Tourisme