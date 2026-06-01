Brocante et marché à Zegerscappel Zegerscappel
Brocante et marché à Zegerscappel Zegerscappel dimanche 14 juin 2026.
Zegerscappel
Brocante et marché à Zegerscappel
La Place Zegerscappel Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante et marché à Zegerscappel devant l’église avec animations musicales.
Château gonflable gratuit pour les enfants.
Buvette et friterie sur place.
Brocante et marché à Zegerscappel devant l’église avec animations musicales.
Château gonflable gratuit pour les enfants.
Buvette et friterie sur place. .
La Place Zegerscappel 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 83 72 46 19
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English :
Flea market in Zegerscappel in front of the church with musical entertainment.
Free bouncy castle for children.
Refreshment bar and French fry shop on site.
L’événement Brocante et marché à Zegerscappel Zegerscappel a été mis à jour le 2026-06-09 par Terre de Flandre Tourisme