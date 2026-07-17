Informations pratiques

Puisieux-et-Clanlieu

Brocante et marché artisanal

Rue de la Gare Puisieux-et-Clanlieu Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association de l’épi d’or organise une brocante et un marché artisanal de 7h à 17h rue de la Gare. 2 euros les 5m. Inscription auprès de Stéphanie au 06.82.61.93.62 (SMS de préférence). Arrivée des exposants dès 6 h. Animation, buvette et restauration.

L’association de l’épi d’or organise une brocante et un marché artisanal de 7h à 17h rue de la Gare. 2 euros les 5m. Inscription auprès de Stéphanie au 06.82.61.93.62 (SMS de préférence). Arrivée des exposants dès 6 h. Animation, buvette et restauration. .

Rue de la Gare Puisieux-et-Clanlieu 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 61 93 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Épi d’Or association is organizing a flea market and a craft fair from 7 a.m. to 5 p.m. on Rue de la Gare. 2 euros per 5 meters. Register with Stéphanie at 06.82.61.93.62 (text messages preferred). Exhibitors may arrive starting at 6 a.m. Entertainment, refreshments, and food will be available.

L’événement Brocante et marché artisanal Puisieux-et-Clanlieu a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache