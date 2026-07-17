Brocante et marché artisanal Puisieux-et-Clanlieu
dimanche 13 septembre 2026 · Puisieux-et-Clanlieu
Informations pratiques
Puisieux-et-Clanlieu
Brocante et marché artisanal
Rue de la Gare Puisieux-et-Clanlieu Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association de l’épi d’or organise une brocante et un marché artisanal de 7h à 17h rue de la Gare. 2 euros les 5m. Inscription auprès de Stéphanie au 06.82.61.93.62 (SMS de préférence). Arrivée des exposants dès 6 h. Animation, buvette et restauration.
L’association de l’épi d’or organise une brocante et un marché artisanal de 7h à 17h rue de la Gare. 2 euros les 5m. Inscription auprès de Stéphanie au 06.82.61.93.62 (SMS de préférence). Arrivée des exposants dès 6 h. Animation, buvette et restauration. .
Rue de la Gare Puisieux-et-Clanlieu 02120 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 61 93 62
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English :
The Épi d’Or association is organizing a flea market and a craft fair from 7 a.m. to 5 p.m. on Rue de la Gare. 2 euros per 5 meters. Register with Stéphanie at 06.82.61.93.62 (text messages preferred). Exhibitors may arrive starting at 6 a.m. Entertainment, refreshments, and food will be available.
L’événement Brocante et marché artisanal Puisieux-et-Clanlieu a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache