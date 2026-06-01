Pleine-Selve

Brocante et marché artisanal & saveurs à Pleine-Selve

Pleine-Selve Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le dimanche 7 juin 2026 sera la journée idéale pour découvrir l’artisanat et les saveurs locales lors de la brocante et du marché qui se tiendront à Pleine-Selve.

Un rassemblement de mobylettes et une exposition de photographies et de peintures sont également prévus.

Restauration et buvette sur place.

Tarif exposants 2€ les 3 mètres.

Renseignements 06 11 96 95 98 ou 06 75 91 68 97

Le dimanche 7 juin 2026 sera la journée idéale pour découvrir l’artisanat et les saveurs locales lors de la brocante et du marché qui se tiendront à Pleine-Selve.

Un rassemblement de mobylettes et une exposition de photographies et de peintures sont également prévus.

Restauration et buvette sur place.

Tarif exposants 2€ les 3 mètres.

Renseignements 06 11 96 95 98 ou 06 75 91 68 97 .

Pleine-Selve 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 96 95 98

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English :

Sunday June 7, 2026 will be the ideal day to discover local crafts and flavors at the flea market and market to be held in Pleine-Selve.

A moped rally and an exhibition of photographs and paintings are also planned.

Catering and refreshments on site.

Exhibitor price: 2? per 3 meters.

Information: 06 11 96 95 98 or 06 75 91 68 97

L’événement Brocante et marché artisanal & saveurs à Pleine-Selve Pleine-Selve a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois