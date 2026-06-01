Brocante et marché artisanal & saveurs à Pleine-Selve Pleine-Selve
Brocante et marché artisanal & saveurs à Pleine-Selve Pleine-Selve dimanche 7 juin 2026.
Pleine-Selve
Brocante et marché artisanal & saveurs à Pleine-Selve
Pleine-Selve Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin 2026 sera la journée idéale pour découvrir l’artisanat et les saveurs locales lors de la brocante et du marché qui se tiendront à Pleine-Selve.
Un rassemblement de mobylettes et une exposition de photographies et de peintures sont également prévus.
Restauration et buvette sur place.
Tarif exposants 2€ les 3 mètres.
Renseignements 06 11 96 95 98 ou 06 75 91 68 97
Le dimanche 7 juin 2026 sera la journée idéale pour découvrir l’artisanat et les saveurs locales lors de la brocante et du marché qui se tiendront à Pleine-Selve.
Un rassemblement de mobylettes et une exposition de photographies et de peintures sont également prévus.
Restauration et buvette sur place.
Tarif exposants 2€ les 3 mètres.
Renseignements 06 11 96 95 98 ou 06 75 91 68 97 .
Pleine-Selve 02240 Aisne Hauts-de-France +33 6 11 96 95 98
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English :
Sunday June 7, 2026 will be the ideal day to discover local crafts and flavors at the flea market and market to be held in Pleine-Selve.
A moped rally and an exhibition of photographs and paintings are also planned.
Catering and refreshments on site.
Exhibitor price: 2? per 3 meters.
Information: 06 11 96 95 98 or 06 75 91 68 97
L’événement Brocante et marché artisanal & saveurs à Pleine-Selve Pleine-Selve a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois