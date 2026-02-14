Brocante et Marché aux fleurs du Comité des Cheveux Blancs

Quai Henri Roblin Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Comité des Cheveux Blancs organise son traditionnel marché aux fleurs toute la journée.

Une brocante viendra se greffer à cette journée.

Buvette, gâteaux, casse-croûte. .

Quai Henri Roblin Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 78 69 07

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English : Brocante et Marché aux fleurs du Comité des Cheveux Blancs

L’événement Brocante et Marché aux fleurs du Comité des Cheveux Blancs Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais