Brocante et marché noctunre Saint-Léger-des-Vignes

Brocante et marché noctunre Saint-Léger-des-Vignes samedi 13 septembre 2025.

Brocante et marché noctunre

Place du 11 novembre Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 20:00:00

Date(s) :

2025-09-13

L’Association des Parents d’élèves, en partenariat avec la Tirelire des P’tits Léos, vous invite à une journée festive placée sous le signe de la convivialité et du partage.

La brocante ouvrira les festivités dès le matin, offrant aux visiteurs l’occasion de chiner dans une ambiance chaleureuse. Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations, dont une structure gonflable pour les enfants et un concert mêlant rock, électro et fun pour rythmer l’événement.

Sur place, un espace restauration et buvette permettra de se régaler à toute heure. En soirée, laissez-vous tenter par une délicieuse paëlla maison, accompagnée de fromages artisanaux et d’un assortiment de glaces au choix pour finir sur une note sucrée. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer l’été dans une ambiance festive et gourmande !

Brocante de 8h00 à 18h00 ( 2€ le mètre et 3€ les 5 mètres)

Marché nocturne de 15h00 à 20h00 .

Place du 11 novembre Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 10 75 31

English : Brocante et marché noctunre

German : Brocante et marché noctunre

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante et marché noctunre Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Sud Nivernais