AGENDA · Trézelles
Brocante et Méchoui Trézelles
dimanche 20 septembre 2026 · Trézelles
Informations pratiques
Trézelles
Brocante et Méchoui
Le bourg Trézelles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante et méchoui de 6h à 18h dans le Bourg organisé par le comité des fêtes de Trézelles !
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Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 06 15 16
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English :
Flea market and m%E9choui from 6 a.m. to 6 p.m. in the village, organized by the Tr%E9zelles Festival Committee!
L’événement Brocante et Méchoui Trézelles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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