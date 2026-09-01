Informations pratiques

Trézelles

Brocante et Méchoui

Le bourg Trézelles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante et méchoui de 6h à 18h dans le Bourg organisé par le comité des fêtes de Trézelles !

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Le bourg Trézelles 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 06 15 16

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English :

Flea market and m%E9choui from 6 a.m. to 6 p.m. in the village, organized by the Tr%E9zelles Festival Committee!

L’événement Brocante et Méchoui Trézelles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire