Brocante et Porte Ouverte à la Ferme Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic

Lieu-dit Kerintec Esprit Safran Pouldreuzic Finistère

Début : 2025-07-18 09:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

2025-07-18

Brocante et Puces

Porte Ouverte et visites (libres et commentées) chez Esprit Safran & Cie (Culture Bio de Safran & Aloés Médicinaux)

Entrée libre

Restauration sur place

Visites commentées à 10h30 et 15h30. 6€/pers. .

Lieu-dit Kerintec Esprit Safran Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 61 59 01 09

L’événement Brocante et Porte Ouverte à la Ferme Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-06-30 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN