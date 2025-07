Brocante et Puces cavalières Beuvron-en-Auge

Brocante et Puces cavalières Beuvron-en-Auge dimanche 3 août 2025.

Brocante et Puces cavalières

Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 09:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Pour la 1re édition des Puces cavalières, vivez un événement unique mêlant brocante de charme, bourse équestre et animations pour tous ! Vous trouverez parmi les stands de la brocante livres, vaisselle, linge, objets anciens et souvenirs d’antan. La bourse de matériel équestre propose quant à elle selles, brides, équipements ainsi que des animations équestres spectacle, démonstration de maréchal-ferrant, baptêmes de poneys. Ambiance champêtre garantie !

Jeux, buvette et restauration sur place.

Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 14 90 71 19

English : Brocante et Puces cavalières

For the 1st edition of the Puces cavalières, experience a unique event combining a charming flea market, an equestrian bourse and entertainment for all! Among the flea market stalls you’ll find books, crockery, linen, antiques and old-fashioned souvenirs. The equestrian market offers saddles, bridles and equipment, as well as equestrian entertainment including shows, farrier demonstrations and pony christenings. Country atmosphere guaranteed!

Games, refreshments and catering on site.

German : Brocante et Puces cavalières

Ausgabe des Flohmarkts für Reiter erleben Sie eine einzigartige Mischung aus charmantem Trödelmarkt, Pferdebörse und Unterhaltung für alle! An den Ständen des Trödelmarkts finden Sie Bücher, Geschirr, Wäsche, alte Gegenstände und Souvenirs aus vergangenen Zeiten. Auf der Börse für Pferdematerial werden Sättel, Zaumzeug und Ausrüstung angeboten. Außerdem gibt es ein Reitprogramm mit Show, Hufschmiedevorführung und Ponytaufen. Ländliche Atmosphäre garantiert!

Spiele, Getränke und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Per la 1ª edizione dei Puces cavalières, godetevi un evento unico che combina un affascinante mercato delle pulci, un mercato dei cavalli e intrattenimento per tutti! Nelle bancarelle del mercato delle pulci troverete libri, stoviglie, biancheria, oggetti d’antiquariato e souvenir d’altri tempi. Il mercato delle attrezzature equestri offre selle, briglie e attrezzature, oltre a intrattenimenti equestri come spettacoli, dimostrazioni di maniscalco e battesimi di pony. Atmosfera country garantita!

Giochi, rinfreschi e ristorazione in loco.

Espanol :

En la 1ª edición de las Puces cavalières, disfrute de un acontecimiento único que combina un encantador rastro, un mercado de caballos y entretenimiento para todos En los puestos del rastro encontrará libros, vajillas, ropa blanca, antigüedades y recuerdos de antaño. El mercado de equipamiento ecuestre ofrece sillas de montar, bridas y equipamiento, así como entretenimiento ecuestre que incluye espectáculos, demostraciones de herrería y bautizos de ponis. ¡Ambiente campestre garantizado!

Juegos, refrescos y catering in situ.

