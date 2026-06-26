Brocante et repas champêtre Reboursin
dimanche 6 septembre 2026 · Reboursin
Informations pratiques
Reboursin
Brocante et repas champêtre
Reboursin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le Comité des Fêtes de Reboursin organise une brocante et un repas champêtre dans le beau cadre de l’Etang des Peupliers à Reboursin, entre Vatan et Graçay.
Brocante avec emplacements gratuits et repas champêtre Cochon confit et ses frites croustillantes . .
Reboursin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 05 37 61 21
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English :
The Comité des Fêtes de Reboursin organizes a flea market and a country-style meal in the beautiful setting of the Etang des Peupliers in Reboursin, between Vatan and Graçay.
L’événement Brocante et repas champêtre Reboursin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Champs d’Amour