Informations pratiques

Reboursin

Brocante et repas champêtre

Reboursin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le Comité des Fêtes de Reboursin organise une brocante et un repas champêtre dans le beau cadre de l’Etang des Peupliers à Reboursin, entre Vatan et Graçay.

Brocante avec emplacements gratuits et repas champêtre Cochon confit et ses frites croustillantes . .

Reboursin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 05 37 61 21

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English :

The Comité des Fêtes de Reboursin organizes a flea market and a country-style meal in the beautiful setting of the Etang des Peupliers in Reboursin, between Vatan and Graçay.

L’événement Brocante et repas champêtre Reboursin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Champs d’Amour