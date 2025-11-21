Brocante et Salon de Pêche Limogne-en-Quercy

Brocante et Salon de Pêche Limogne-en-Quercy samedi 21 mars 2026.

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-21 2026-03-22

Cinquième méga salon et brocante et pêche, pour les pros et amateurs
Cinquième méga salon et brocante et pêche, pour les pros et amateurs. 600 m2 de stands, animation, conseil, démos et tests.   .

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 

English :

Fifth mega-fair and flea market, for pros and amateurs alike

German :

Fünfte Mega-Messe und Trödelmarkt und Angeln, für Profis und Amateure

Italiano :

Quinta mega fiera dell’antiquariato e della pesca, per professionisti e dilettanti

Espanol :

Quinta gran feria de antigüedades y pesca, para profesionales y aficionados

