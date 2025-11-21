Brocante et Salon de Pêche Limogne-en-Quercy
Brocante et Salon de Pêche Limogne-en-Quercy samedi 21 mars 2026.
Brocante et Salon de Pêche
Limogne-en-Quercy Lot
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-21 2026-03-22
Cinquième méga salon et brocante et pêche, pour les pros et amateurs. 600 m2 de stands, animation, conseil, démos et tests. .
Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72
English :
Fifth mega-fair and flea market, for pros and amateurs alike
German :
Fünfte Mega-Messe und Trödelmarkt und Angeln, für Profis und Amateure
Italiano :
Quinta mega fiera dell’antiquariato e della pesca, per professionisti e dilettanti
Espanol :
Quinta gran feria de antigüedades y pesca, para profesionales y aficionados
L’événement Brocante et Salon de Pêche Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CVL Lalbenque Limogne