Brocante et salon du livre Cressat
Brocante et salon du livre Cressat dimanche 26 juillet 2026.
Cressat
Brocante et salon du livre
rue du Capitaine Moure 23140 Cressat Cressat Creuse
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Brocante et salon du livre
Buvette et restauration sur place
Animation musicale
1€ le mètre .
rue du Capitaine Moure 23140 Cressat Cressat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 91 71 81 cdfcressat@gmail.com
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English : Brocante et salon du livre
L’événement Brocante et salon du livre Cressat a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Confluence Tourisme
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