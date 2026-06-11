Brocante et salon du livre Cressat dimanche 26 juillet 2026.

Cressat

Brocante et salon du livre

rue du Capitaine Moure 23140 Cressat Cressat Creuse

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Brocante et salon du livre

Buvette et restauration sur place

Animation musicale

1€ le mètre .

rue du Capitaine Moure 23140 Cressat Cressat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 91 71 81 cdfcressat@gmail.com

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English : Brocante et salon du livre

L’événement Brocante et salon du livre Cressat a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Confluence Tourisme