Héming

Brocante et salon multi-collections

rues du village et salle des fêtes Héming Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Avis aux chineurs ! La brocante et le salon multi collections sont de retour pour leur 28e édition. Une petite restauration et buvette seront disponibles toute la journée. Plus de 1,25 km de brocante attendront les visiteurs (environ 150 exposants). Et à partir de 9h, les collectionneurs de timbres, pièces de monnaie, cartes postales… pourront trouver leur bonheur au 23e salon multi collections à la salle des fêtes ! Inscription exposants par téléphone.Tout public

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rues du village et salle des fêtes Héming 57830 Moselle Grand Est +33 3 87 25 00 18 cbah830@gmx.fr

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English :

Notice to bargain hunters! The brocante and multi-collections fair is back for its 28th edition. Snacks and refreshments will be available all day. More than 1.25 km of flea market await visitors (around 150 exhibitors). And from 9 a.m., collectors of stamps, coins, postcards… will find what they’re looking for at the 23rd Salon Multi Collectibles in the Salle des Fêtes! Exhibitor registration by telephone.

L’événement Brocante et salon multi-collections Héming a été mis à jour le 2026-04-28 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG