Frampas

Brocante et soirée guinguette

Village Frampas Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Restauration et buvette sur place. Soirée guinguette à partir de 20h animé par Christophe Lessuisse. .

Village Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 78 09 10

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English :

L’événement Brocante et soirée guinguette Frampas a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne