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Brocante et soirée guinguette Frampas

Brocante et soirée guinguette Frampas dimanche 26 juillet 2026.

Adresse
Village
Ville
52220 Frampas
Département
Haute-Marne
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif

Frampas

Brocante et soirée guinguette

Village Frampas Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Tout public
Restauration et buvette sur place. Soirée guinguette à partir de 20h animé par Christophe Lessuisse.   .

Village Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 78 09 10 

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English :

L’événement Brocante et soirée guinguette Frampas a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne