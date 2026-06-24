Brocante et soirée guinguette Frampas
Brocante et soirée guinguette Frampas dimanche 26 juillet 2026.
Frampas
Brocante et soirée guinguette
Village Frampas Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Restauration et buvette sur place. Soirée guinguette à partir de 20h animé par Christophe Lessuisse. .
Village Frampas 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 78 09 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante et soirée guinguette Frampas a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne