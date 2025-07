Brocante et vide-grenier à Martel Martel

Cour des Fosses Martel Lot

Début : 2025-07-27 08:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-27

Vide grenier ouverte aux particuliers et aux professionnels sur la Cour des Fosses, organisé par le Club Ensemble. Restauration rapide, buvette et crêpe su place

Cour des Fosses Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 86 27 29 47

English :

Garage sale open to individuals and professionals in the Cour des Fosses, organized by Club Ensemble. Fast food, refreshments and crêpes available

German :

Vide grenier ouvert aux particuliers et aux professionnels sur la Cour des Fosses, organisé par le Club Ensemble. Schnellrestaurants, Getränke und Crêpes vor Ort

Italiano :

Vendita di garage aperta a privati e professionisti nella Cour des Fosses, organizzata dal Club Ensemble. Disponibili fast food, rinfreschi e crêpes

Espanol :

Venta de garaje abierta a particulares y profesionales en la Cour des Fosses, organizada por el Club Ensemble. Comida rápida, refrescos y crêpes disponibles

