Brocante et Vide-Grenier à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac 29 juin 2025 07:00

Lot

Brocante et Vide-Grenier à Saint-Pierre-Toirac Le bourg Saint-Pierre-Toirac Lot

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-06-29 07:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

L’association Les Temps d’Art organise une brocante et vide-greniers dans le cœur du village. C’est l’occasion de chiner objets rares et trésors oubliés dans une ambiance conviviale. Un espace de restauration sera proposé sur place.

– 7h Ouverture aux exposants

– Toute la journée déballage dans les rues

– 18h Clôture de la manifestation .

Le bourg

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 6 21 90 59 20

English :

The association Les Temps d’Art is organizing a flea market and garage sale in the heart of the village. It’s an opportunity to find rare objects and forgotten treasures in a convivial atmosphere. Catering will be available on site.

German :

Der Verein Les Temps d’Art organisiert einen Trödelmarkt und einen Flohmarkt im Herzen des Dorfes. Dies ist die Gelegenheit, in einer geselligen Atmosphäre nach seltenen Gegenständen und vergessenen Schätzen zu stöbern. Vor Ort wird ein Restaurant angeboten.

Italiano :

L’associazione Les Temps d’Art organizza un mercatino delle pulci e un garage sale nel cuore del villaggio. È un’occasione per trovare oggetti rari e tesori dimenticati in un’atmosfera amichevole. Il catering sarà disponibile sul posto.

Espanol :

La asociación Les Temps d’Art organiza un mercadillo y venta de garaje en pleno centro del pueblo. Es una oportunidad para encontrar objetos raros y tesoros olvidados en un ambiente agradable. Habrá servicio de catering in situ.

L’événement Brocante et Vide-Grenier à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Vallée de la Dordogne