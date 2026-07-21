Informations pratiques

Boisredon

Brocante et Vide Grenier

Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Brocante et Vide Greniers de toute sorte d’objets avec buvette et restauration sur place.

.

Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49 societedesfetes.boisredon@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea markets and garage sales featuring all kinds of items, with refreshments and food available on site.

L’événement Brocante et Vide Grenier Boisredon a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge