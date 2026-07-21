Brocante et Vide Grenier Boisredon
dimanche 9 août 2026 · Boisredon
Informations pratiques
Boisredon
Brocante et Vide Grenier
Boisredon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Brocante et Vide Greniers de toute sorte d’objets avec buvette et restauration sur place.
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Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 52 41 49 societedesfetes.boisredon@yahoo.com
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English :
Flea markets and garage sales featuring all kinds of items, with refreshments and food available on site.
L’événement Brocante et Vide Grenier Boisredon a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge